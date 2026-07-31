De la fumée s'élève de débris brûlés tandis que la police se déploie parmi des véhicules calcinés à la frontière entre le Maroc et l'Espagne, où des personnes continuent d'affluer dans l'espoir de franchir la frontière vers l'enclave espagnole de Ceuta. Des "milliers" de migrants ont traversé la frontière entre le Maroc et Ceuta dans la nuit de jeudi à vendredi, a indiqué une source policière à l'AFP, assurant qu'il était impossible de les compter. IMAGES
Maroc: fumée et débris calcinés alors que des migrants continuent d'affluer à la frontière avec Ceuta
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