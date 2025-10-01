Des heurts ont éclaté mardi soir entre manifestants et forces de l'ordre dans plusieurs villes du Maroc à la suite de l'appel à protester d'un collectif appelé GenZ 212 réclamant des réformes des secteurs publics de santé et éducatif, selon des médias locaux.
Maroc: de violents affrontements et des interpellations au quatrième jour de manifestations
