Au programme de ce numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche !": "Karma" de Guillaume Canet. Après la parenthèse "Astérix et Obélix, L’Empire du Milieu", Guillaume Canet, réalisateur, retrouve la noirceur du thriller qu’il affectionne tant. Marion Cotillard y joue Jeanne, une femme au passé trouble qui tente de reconstruire sa vie dans un village du nord de l'Espagne. Quand son filleul de six ans disparaît mystérieusement, Jeanne se réfugie en France dans la communauté sectaire où elle est née et qui est dirigée par l'imposant Marc, incarné par Denis Menochet.
Marion Cotillard retrouve Guillaume Canet dans "Karma"
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