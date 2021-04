Marchés : cette nouvelle énigme pour les économistes...

Ecorama • 19/04/2021 à 15:12

La réouverture de l'économie américaine se poursuit. Résultat : entre les chèques gouvernementaux et l'allègement des contraintes sanitaires, l'économie américaine repart à vive allure. Pourtant les taux longs US se détendent. Comment expliquer cette contradiction apparente. Le point de vue de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 19 avril 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com