Face aux capacités sans cesse croissantes de l'intelligence artificielle aujourd'hui, Gilles Babinet, entrepreneur et président de la Mission Café IA, suggère de remettre la technologie à sa place et rappelle que "ce n'est pas notre finalité", dans son dernier ouvrage « Le péril IA – Devenir des machines ou rester vivants ? ».
Marche forcée vers un monde tout-IA ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro