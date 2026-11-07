"Le dispositif" de sécurité est "reconduit" avec 70.000 policiers et gendarmes mobilisés, déclare depuis Paris le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, à la veille d'un nouveau samedi de mobilisation contre la vie chère. SONORE
Manifestations du 7 novembre: "le dispositif" de sécurité est "reconduit" (Nuñez)
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