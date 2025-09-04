En RD Congo, nouvelles tensions dans la localité d’Uvira, 2eme ville de la province du Sud Kivu. Des manifestations de colère des groupes armés locaux ont éclaté après la nomination d’un nouveau chef des renseignements dans la ville.
Manifestations de groupes armés à Uvira après la nomination du nouveau chef des renseignements
