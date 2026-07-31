Des dizaines de personnes manifestent devant l'ambassade du Maroc pour protester contre l'afflux de migrants à Ceuta. Plus de 48.000 migrants sont retournés au Maroc depuis l'enclave espagnole de Ceuta, où environ 60.000 personnes ont afflué ces derniers jours, a annoncé vendredi soir le ministère espagnol de l'Intérieur à Madrid. IMAGES
Manifestation devant l'ambassade du Maroc en Espagne contre l'afflux de migrants à Ceuta
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