Près de 200 manifestants se rassemblent sur l'esplanade des Invalides à Paris, à l’initiative de collectifs d’organisations citoyennes et agricoles, pour protester contre le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles dont le texte doit être soumis à un ultime vote de l’Assemblée dans la soirée. IMAGES
Manifestation à Paris contre le projet de loi d'urgence agricole
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