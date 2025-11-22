Immobilier qui repart, suppression de la TVA sur certains produits et bons réflexes énergie

Au programme de ce JT : la reprise confirmée du marché immobilier en 2025, portée par le retour des acheteurs dans plusieurs grandes villes françaises malgré quelques exceptions notables. On reviendra ensuite sur l'adoption en première lecture d'un amendement explosif visant à supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, une mesure encore très loin d'être gravée dans le marbre et dont la constitutionnalité interroge. Et pour finir, alors qu'une vague de froid s'installe, on vous rappelle les gestes simples pour réduire votre consommation d'énergie et éviter la flambée des factures cet hiver.