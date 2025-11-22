 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Immobilier qui repart, suppression de la TVA sur certains produits et bons réflexes énergie
information fournie par BoursoBank Clients 22/11/2025 à 09:00

Au programme de ce JT : la reprise confirmée du marché immobilier en 2025, portée par le retour des acheteurs dans plusieurs grandes villes françaises malgré quelques exceptions notables. On reviendra ensuite sur l'adoption en première lecture d'un amendement explosif visant à supprimer la TVA sur les produits de première nécessité, une mesure encore très loin d'être gravée dans le marbre et dont la constitutionnalité interroge. Et pour finir, alors qu'une vague de froid s'installe, on vous rappelle les gestes simples  pour réduire votre consommation d'énergie et éviter la flambée des factures cet hiver.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank