"Nous saisissons la Cour de justice de la République collectivement contre M. Laurent Nuñez pour les ordres qu'il a donnés", déclare l'avocat Arié Alimi lors d'une conférence de presse organisée par la Ligue des droits de l'homme (LDH) à Paris.
Manifestants blessés : des avocats annoncent saisir la Cour de Justice contre Nuñez
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