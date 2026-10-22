Battus 4-1 en Italie, les Red Devils sont désormais sans victoire depuis sept rencontres toutes compétitions confondues. Le Côme de Cesc Fabregas, avec deux victoires cette saison en Ligue des champions, est désormais 9e du classement.
Manchester United s'incline lourdement à Côme en Ligue des champions
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