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Course à l'intelligence artificielle : la Silicon Valley entre peur et profit

information fournie par France 24 21/10/2026 à 16:07

Le mardi 20 octobre, des manifestations ont eu lieu dans plus de 50 villes américaines lors d'une journée de mobilisation nationale contre l’essor de l’intelligence artificielle. Les manifestants réclament un moratoire sur son développement. Une inquiétude qui gagne du terrain : selon une récente étude, 71 % des Américains pensent que l'IA entraînera des destructions d'emplois. Au cœur de la Silicon Valley, entre investissements records et craintes grandissantes, le contraste est saisissant. Reportage de Pierrick Leurent et Valérie Defert.

IA: Intelligence artificielle

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