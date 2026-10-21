Le Paris Saint-Germain a battu le FC Barcelone (4-2) et prend la tête du classement de Ligue des champions. Ousmane Dembélé, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia sont sortis sur blessures, alors qu'on craint le pire pour le Géorgien.
Ligue des champions : Paris domine Barcelone mais perd plusieurs joueurs
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