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Ligue des champions : Paris domine Barcelone mais perd plusieurs joueurs

information fournie par France 24 21/10/2026 à 16:28

Le Paris Saint-Germain a battu le FC Barcelone (4-2) et prend la tête du classement de Ligue des champions. Ousmane Dembélé, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia sont sortis sur blessures, alors qu'on craint le pire pour le Géorgien.

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