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Mali: le président de la Transition accorde une grâce à un agent français de la DGSE

information fournie par France 24 13/08/2026 à 22:21

Au Mali, le président de la Transition Assimi Goïta a gracié un agent de renseignement français sous statut diplomatique, condamné au Mali à 20 ans de prison en juin, a annoncé jeudi le gouvernement malien dans un communiqué publié sur Facebook. Ce geste de clémence et d'apaisement intervient après des années de fortes tensions entre Paris et Bamako.

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