Au Mali, le président de la Transition Assimi Goïta a gracié un agent de renseignement français sous statut diplomatique, condamné au Mali à 20 ans de prison en juin, a annoncé jeudi le gouvernement malien dans un communiqué publié sur Facebook. Ce geste de clémence et d'apaisement intervient après des années de fortes tensions entre Paris et Bamako.
Mali: le président de la Transition accorde une grâce à un agent français de la DGSE
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro