Mahmoud Abbas condamne les attaques du Hamas du 7-Octobre contre Israël

Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé lundi le Hamas à rendre les armes et a condamné les attaques du 7 octobre 2023 contre Israël, lors d'un discours par vidéo à l'ONU.
