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Madagascar, la junte face à la contestation après des arrestations au sein de la Gen Z

information fournie par France 24 18/04/2026 à 23:04

A Madagascar, 6 mois après le renversement du président Rajoelina, la junte malgache fait face à une vague de contestation. "Arrestations arbitraires, disparitions forcées”…Amnesty International dénonce un climat répressif instauré par la junte qui a renversé le président Rajoelina en octobre dernier. Après un appel à manifester il y a une semaine (le 10 avril dernier) 6 membres de la Gen Z ont été arrêtés dans des circonstances opaques. 3 ont été libérés, 3 sont toujours en garde à vue.

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