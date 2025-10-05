Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Madagascar: colère de la jeunesse, le pouvoir accuse une main étrangère
information fournie par France 24•05/10/2025 à 23:14
A Madagascar, le pays est secoué par des manifestations d'une ampleur sans précédent depuis 15 ans.
Pour en parler, nous avons reçu Patrick Rajoelina, ancien ministre des affaires étrangères et conseiller diplomatique du président, et Luck Razanajoana, réalisateur malgache
