Macron salue une "accélération remarquable" de la relation avec l'Inde

Le président Emmanuel Macron salue une "accélération remarquable" de la relation entre la France et l'Inde en réponse à la "mutation de l'ordre international", devant la presse et le Premier ministre indien Narendra Modi, à l'issue d'un entretien bilatéral, au premier jour de sa quatrième visite officielle en Inde. SONORE
