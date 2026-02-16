Le ministre de l'Intérieur français Laurent Nuñez est arrivé lundi en Algérie pour tenter de renouer les liens entre les deux pays sur les questions de sécurité, dans un contexte de grave crise diplomatique entre Paris et Alger.
Laurent Nuñez en Algérie pour renouer les liens diplomatiques entre Paris et Alger
