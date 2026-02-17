Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi inaugurent ensemble, à distance, une chaîne de montage d'hélicoptères Airbus, les H125, située à un millier de kilomètres de là, près de Bangalore (sud), la capitale de la "tech" indienne. IMAGES
Macron et Modi inaugurent à distance une chaîne de montage d'hélicoptères Airbus
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro