"Il n'a pas de choix que de nommer quelqu'un issu des rangs du Nouveau Front Populaire", déclare Marine Tondelier à l'issue du discours du premier ministre François Bayrou. "S'il nomme quelqu'un d'autre (...), cette France qui ressemble à une cocotte minute va finir par exploser", ajoute-t-elle. SONORE
Macron doit "nommer quelqu'un du Nouveau Front Populaire" (Tondelier)
