Le président français Emmanuel Macron dit espérer que la récente visite de sa ministre déléguée Alice Rufo en Algérie marque "le début" d'une "reprise" des relations, fustigeant les "postures de politique intérieure" des derniers mois qui ont, selon lui, "causé beaucoup de tort" aux deux pays.
Macron dit espérer le début "d'une reprise" avec l'Algérie
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