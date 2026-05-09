Sommet Afrique-France : qui financera l’avenir économique de l’Afrique ?

information fournie par France 24 • 09/05/2026 à 23:19

À l’occasion du sommet Africa Forward organisé à Nairobi au Kenya, le Journal de l’Afrique s’intéresse aux grands enjeux économiques entre la France et le continent africain.

Investissements, financement du développement, souveraineté économique, jeunesse, innovation : ce sommet veut repositionner les relations Afrique-France autour du business et des partenariats économiques dans un contexte mondial de forte concurrence.

Fatimata Wane reçoit Adama Mariko, économiste, secrétaire général du mouvement Finance en Commun et responsable au sein du groupe AFD, pour analyser les nouveaux rapports économiques entre l’Afrique et la France et les défis du financement du développement africain.