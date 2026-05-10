Le président français Emmanuel Macron assure lors d'une conférence de presse à Nairobi que son pays n'avait "jamais envisagé" un "déploiement" militaire naval dans le détroit d'Ormuz, mais une mission de sécurisation "concertée avec l'Iran". SONORE COMPLETE VIDIB2EP7T6_FR
Macron assure que la France n'a "jamais envisagé" un "déploiement" dans le détroit d'Ormuz
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