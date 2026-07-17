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Macron appelle à se "méfier" des sondages prédisant la victoire de Le Pen en 2027

information fournie par AFP Video 17/07/2026 à 17:30

Emmanuel Macron appelle à se "méfier" des sondages qui prédisent la victoire de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen à la présidentielle de 2027 et à "faire confiance au peuple français".

Emmanuel Macron
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1 commentaire

  • 18:37

    Quel dommage que la président ait fait tant de bêtises dans son 2° mandat : Arroser le sable à grands milliards, et dissoudre une assemblée où il suffisait de s'accorder avec la partie de la droite un peu moins bête que les autres. Quel dommage aussi que cette droite pas brillante ne trouve pas moyen d'organiser cet été un séminaire dans une abbaye pour désigner un candidat unique qui puisse enthousiasmer le Pays, plutôt que les boeufs bruns ou rouges.

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