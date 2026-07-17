Emmanuel Macron appelle à se "méfier" des sondages qui prédisent la victoire de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen à la présidentielle de 2027 et à "faire confiance au peuple français".
Macron appelle à se "méfier" des sondages prédisant la victoire de Le Pen en 2027
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