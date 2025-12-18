Le président français Emmanuel Macron réaffirme à Bruxelles que la France n'était pas prête à signer en l'état l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. "Je veux dire à nos agriculteurs qui manifestent la clarté de la position de la France depuis le début: sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé", déclare-t-il. SONORE
Macron à l'adresse des agriculteurs : l’accord UE-Mercosur "ne peut pas être signé"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro