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Macareux: les rares survivants des tempêtes hivernales relâchés dans la nature

information fournie par AFP Video 23/03/2026 à 15:32

Des membres de la Ligue pour la protection des oiseaux relâchent des macareux dans les eaux du bassin d'Arcachon. Des dizaines de milliers de ces oiseaux marins, dont l'espèce est protégée, ont péri lors de tempêtes hivernales en France : seuls 30 macareux sur les 900 recueillis par la LPO ont survécu.

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