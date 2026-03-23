Des membres de la Ligue pour la protection des oiseaux relâchent des macareux dans les eaux du bassin d'Arcachon. Des dizaines de milliers de ces oiseaux marins, dont l'espèce est protégée, ont péri lors de tempêtes hivernales en France : seuls 30 macareux sur les 900 recueillis par la LPO ont survécu.
Macareux: les rares survivants des tempêtes hivernales relâchés dans la nature
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro