Voix ivoirienne qui a conquis toute l’Afrique et bien au delà, Josey est une artiste engagée et un véritable symbole de réussite féminine. Elle nous présente son dernier album, "Résonance", qui sort le 22 novembre. Elle sera en concert le 27 décembre au zénith de Paris la Villette.
Lumière sur l’artiste ivoirienne Josey
