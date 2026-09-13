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Lukas Aubin : " le virilisme d'Etat de Poutine s'est transformé en instrument géopolitique"

information fournie par France 24 13/09/2026 à 21:38

Vladimir Poutine tente de contrôler l'intime, la sexualité et les mœurs, pour contrôler la société et servir son pouvoir: c'est la thèse développée dans un livre qui vient de paraître : "Le sexe de poutine: genre, pouvoir et contre culture en Russie" (éditions Textuel). Son auteur, Lukas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de la Russie, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.

Vladimir Poutine

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