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Luc Frieden : "Un Européen ne doit jamais avoir peur des autres"

information fournie par France 24 11/09/2026 à 18:05

Cette semaine, Caroline De Camaret reçoit Luc Frieden, Premier ministre luxembourgeois et président du Parti populaire chrétien-social, membre du Parti populaire européen (PPE). Présent à Paris pour le premier Sommet international sur l'espace organisé par le président français Emmanuel Macron, il évoque l'importance d'une autonomie stratégique de l'Europe, la nécessité de s'unir face à un monde de plus en plus menaçant, mais aussi certains chantiers à venir au sein de l'Union.

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2 commentaires

  • 18:42

    Naïf ce personnage Lachine est entrain de nous dévorer économiquement

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