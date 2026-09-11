Cette semaine, Caroline De Camaret reçoit Luc Frieden, Premier ministre luxembourgeois et président du Parti populaire chrétien-social, membre du Parti populaire européen (PPE). Présent à Paris pour le premier Sommet international sur l'espace organisé par le président français Emmanuel Macron, il évoque l'importance d'une autonomie stratégique de l'Europe, la nécessité de s'unir face à un monde de plus en plus menaçant, mais aussi certains chantiers à venir au sein de l'Union.
Luc Frieden : "Un Européen ne doit jamais avoir peur des autres"
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