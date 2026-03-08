 Aller au contenu principal
Lourdement battu en Écosse, le XV de France dit adieu au Grand Chelem

information fournie par France 24 08/03/2026 à 10:18

L'Écosse s'est imposée contre le XV de France, samedi à Édimbourg, dans un match à 13 essais (50-40) pour revenir dans la course au titre des Six Nations et priver les Bleus d'un Grand Chelem. La France reste en tête du classement avant la dernière journée.

L'offre BoursoBank