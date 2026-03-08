L'Écosse s'est imposée contre le XV de France, samedi à Édimbourg, dans un match à 13 essais (50-40) pour revenir dans la course au titre des Six Nations et priver les Bleus d'un Grand Chelem. La France reste en tête du classement avant la dernière journée.
Lourdement battu en Écosse, le XV de France dit adieu au Grand Chelem
