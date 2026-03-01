Des manifestants protestent à Los Angeles contre les attaques menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui auraient fait plus de 200 morts. Les manifestants brandissent des pancartes indiquant "Ne touchez pas à l’Iran" et "Arrêtez la guerre contre l’Iran" tout en tenant des photos de l’ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien. IMAGES
Los Angeles: des manifestants contre les attaques brandissent des portraits de Khamenei
