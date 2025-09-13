Des militants antifascistes se rassemblent alors qu'une manifestation se tient à Londres à l'appel de Tommy Robinson, figure de l'extrême droite britannique, pour ce qu'il présente comme un rassemblement "pour la liberté d'expression", sujet qui agite le débat public au Royaume-Uni. IMAGES
Londres: contre-manifestation organisée par des militants antifascistes
