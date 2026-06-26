Littérature africaine : Réassi Ouabanzi veut créer des ponts entre l'Afrique et ses diasporas

information fournie par France 24 • 26/06/2026 à 22:30

Comment donner plus de visibilité aux littératures africaines et afrodescendantes ? Critique littéraire, blogueur et fondateur du blog Chez Gangoueus, Réassi Ouabanzi est l'un des grands passeurs des lettres africaines francophones. À l'occasion de la deuxième édition de Rive Noire Littérature, le festival qu'il organise à Paris dont l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr est le parrain, il est l'invité du Journal de l'Afrique sur France 24. Nous revenons avec lui sur les nouveaux visages de la littérature africaine, les liens entre le continent et ses diasporas, ainsi que sur deux romans marquants de cette rentrée : Les Gréveuses de Romuald Gadegbeku et Né sur des pissenlits de Jocelyn Danga.