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Ligue Europa Conférence : encore battu par le Rayo Vallecano, Strasbourg n'accède pas à la finale

information fournie par France 24 08/05/2026 à 08:37

Largement dépassés et sans solutions, les Strasbourgeois se sont inclinés une fois de plus face au Rayo Vallecano, jeudi en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence, mettant fin à leur incroyable épopée européenne. Le club madrilène défiera Crystal Palace pour le titre.

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