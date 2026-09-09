Le Real Madrid a remporté le choc de cette première soirée de Ligue des champions face à l’Inter (2-1). Auteur de l'ouverture du score, Kylian Mbappé est désormais le 5e meilleur buteur de l'histoire de la compétition.
Ligue des champions : Kylian Mbappé et le Real Madrid résistent à l'Inter
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro