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Ligue des champions : Kylian Mbappé et le Real Madrid résistent à l'Inter

information fournie par France 24 09/09/2026 à 07:18

Le Real Madrid a remporté le choc de cette première soirée de Ligue des champions face à l’Inter (2-1). Auteur de l'ouverture du score, Kylian Mbappé est désormais le 5e meilleur buteur de l'histoire de la compétition.

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