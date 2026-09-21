Le Paris Saint-Germain a battu l’Olympique de Marseille au Vélodrome (2-1) pour la 5e journée de Ligue 1. L’OM est avant-dernier du classement, devançant seulement Le Havre, qui n’a pas encore gagné.
Ligue 1 : Paris remporte le Classique et enfonce Marseille dans la crise
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