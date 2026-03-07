 Aller au contenu principal
Ligue 1: le PSG giflé par Monaco à cinq jours du choc contre Chelsea

information fournie par AFP Video 07/03/2026 à 16:28

Chassé par Lens, le Paris SG a essuyé une cinglante défaite contre Monaco (3-1), vendredi au Parc des Princes pour la 25e journée de Ligue 1, entretenant ses doutes avant le choc contre Chelsea mercredi en huitièmes aller de Ligue des champions.

