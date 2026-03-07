Chassé par Lens, le Paris SG a essuyé une cinglante défaite contre Monaco (3-1), vendredi au Parc des Princes pour la 25e journée de Ligue 1, entretenant ses doutes avant le choc contre Chelsea mercredi en huitièmes aller de Ligue des champions.
Ligue 1: le PSG giflé par Monaco à cinq jours du choc contre Chelsea
