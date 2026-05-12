Comme en 2025, Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1 aux trophées UNFP. Le Paris Saint-Germain et le RC Lens se partagent les principaux trophées.
Ligue 1 : doublé pour Ousmane Dembelé, encore élu meilleur joueur de l'année
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