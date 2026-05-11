Le Paris Saint-Germain a battu dimanche Brest (1-0) et est presque assuré d’être champion de France. Avec deux matches à jouer, le Paris-SG compte 6 points d’avance sur Lens et une différence de buts largement à son avantage.
Ligue 1 : après sa victoire face à Brest, le PSG tout proche du titre
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