Les secours interviennent sur les lieux de frappes israéliennes sur le camp de réfugiés palestiniens d'Ain el-Heloué, dans le sud du Liban, alors que l'aviation israélienne pilonne sans relâche d'autres régions du pays.
Liban: secours sur les lieux de frappes israéliennes sur un camp palestinien
