Au Liban, "toutes les options sont sur la table", a déclaré lundi le porte-parole de l'armée israélienne, interrogé sur la possibilité d'une attaque au sol contre le Hezbollah pro-iranien. Israël qui annonce ce mardi intensifier ses frappes au Liban.
Liban : Israël annonce une intensification de sa campagne contre le Hezbollah
