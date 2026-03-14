Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé samedi que "des voies diplomatiques étaient possibles" pour arrêter la guerre entre Israël et le mouvement pro-Iran Hezbollah au Liban, lors d'une conférence de presse.
Liban: Guterres préconise des "voies diplomatiques" pour arrêter la guerre
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