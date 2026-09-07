Des secouristes recherchaient lundi des survivants après une frappe israélienne nocturne sur le village de Kfar Roummane, dans le sud du Liban.
Liban: des secouristes déployés sur le site d'une frappe israélienne dans un village
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