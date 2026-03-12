Le magazine américain Forbes vient de publier son palmarès annuel des plus grandes fortunes de la planète. C'est encore Elon Musk qui fait la course en tête mais derrière lui, l'écart se creuse et la liste s'allonge. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires et ils n'ont jamais été aussi riches.
Les milliardaires, toujours plus nombreux et toujours plus riches
