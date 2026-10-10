Les nouvelles manifestations anti-migrants reprennent en Afrique du Sud. Le gouvernement a annoncé le retrait d'une circulaire sur les demandes d'asile, mais l'annonce n'a pas apaisé la colère des manifestants.
Les violences anti-migrants reprennent en Afrique du Sud
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