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Les violences anti-migrants reprennent en Afrique du Sud

information fournie par France 24 10/10/2026 à 23:47

Les nouvelles manifestations anti-migrants reprennent en Afrique du Sud. Le gouvernement a annoncé le retrait d'une circulaire sur les demandes d'asile, mais l'annonce n'a pas apaisé la colère des manifestants.

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