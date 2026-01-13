Plus d'une cinquantaine de tracteurs d'agriculteur membre de la FNSEA se dirigeaient mardi vers l'Arc de Triomphe à Paris après s'être rassemblés sur le boulevard Foch à Paris. Les agriculteurs veulent une nouvelle fois interpeller le sommet de l'État à quelques jours de la signature de l'accord UE-Mercosur.
Les tracteurs de la FNSEA manifestent autour de l'Arc Triomphe à Paris
