2025, c’est l’année où l’IA parle toutes les langues et où certains gadgets veulent tuer le smartphone… mais n'y parviennent pas toujours. C'est le cas de l'AI Pin, un assistant doté d'un projecteur, qui n'a pas convaincu ; ou encore la voiture volante Volocopter, qui a échoué à séduire le grand public. Entre promesses tenues dans la médecine prédictive et crashs industriels, petite sélection du meilleur et du pire des douze derniers mois côté tech.
Les tops et les flops de la technologie en 2025
