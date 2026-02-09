La légende colombienne du cyclisme Luis "Lucho" Herrera, qui fait la fierté de tout un pays, doit être entendu par la justice dans le cadre d'une sordide disparition de quatre paysans en 2002, durant la pire période du conflit colombien.
Les sordides assassinats qui éclaboussent la légende colombienne du cyclisme "Lucho" Herrera
